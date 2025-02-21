Ordu'da AKP'li Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'ın yeğeni aynı belediyede belediye başkan yardımcısı yapıldı.

Aybastı Belediye başkanı İzzet Gündoğar, daha önce şoförü olarak çalıştırdığı ve daha sonra Aybastı Belediyesi'nde özel kalem müdürü yaptığı yeğeni Ahmet Gündoğar'ı son olarak da Aybastı Belediye Başkan Yardımcısı görevine getirdi.

BirGün'e konuşan İzzet Gündoğar'ın yeğeni Ahmet Gündoğar, başkan yardımcılığı görevini yalanlamazken, "Benim konuşmam doğru olmaz, açıklamayı belediye yapacaktır. Daha sonra konuşmak istiyorum" dedi.

OCAY AYINDA ESKİ AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINI MEMUR YAPMIŞTI

Şubat 2025'te Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi sekreterliğine AKP’li eski Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül getirilmişti.

Emekli memur olduğu için fakülte kadrosuna geçmesi mümkün olmayan Gül için Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar tarafından 1 aylık kişiye özel memurluk kadrosu verilerek üniversiteye sekreter olması sağlanmıştı.

KIZI DA BAŞKA BİR AKP'Lİ BELEDİYEDEN MEMUR YAPILMIŞTI

İzzet Gündoğar'ın Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde ise Ordu'daki AKP'li Ulubey Belediyesi'nde kızına özel psikolog kadrosu açılmış ve Gündoğar'ın kızı memur yapılmıştı.

4A kadrosuyla belediye kadrosuna alınan B. Gündoğar'ın daha sonra 4C ile memur yapıldığı ve psikolog olarak Ulubey Belediyesi kadrosunu geçirilen B. Gündoğar'ın ise belediyenin emlak tahsildarlığı bölümünde veznede görev yaptığı öğrenilmişti.