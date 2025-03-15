Gaziantep'in AKP’li Şahinbey Belediyesi ‘ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmek üzere bebek bezi alım’ ihalesi yaptı. Doğrudan temin(22/d) usulle yapılan ihale AKP Gaziantep eski il başkanı Ökkeş Eruslu’nun aile şirketi Eruslu Sağlık Ürünleri Anonim Şirketine verildiği öğrenildi. Yapılan ihaleye tepki gösteren Şahinbey Belediyesi CHP meclis üyesi Hasan Şencan,” Vatandaşı kuru ekmeğe muhtaç edip, kendileri servetine servet katmaya devam ediyor. Bu ihaleleri tek tek not alıyoruz, hesap sormazsak bize de yazıklar olsun” dedi.

AKP’li Başkan Mehmet Tahmazoğlu tarafından yönetilen Şahinbey Belediyesi, ‘ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için bebek bezi alımı’ ihalesi yaptı. 772 bin 320 TL tutarındaki ihale AKP Gaziantep eski il başkanı Ökkeş Eruslu’nun aile şirketine verildi.

“BU İHALELERİ TEK TEK NOT ALIYORUZ”

İhaleye ilişkin konuşan Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan, “AKP’li Şahinbey Belediyesi, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık bebek bezi ihtiyacını karşılamak için bir ihaleye gidiyor. Bu ekonomik krizde halkın cebine dokunan bu hizmet çok doğru ama doğru yaptıkları her şeyin altında yanlışlar ve etik olmayan olaylar silsilesi ile karşılaşıyoruz. İhaleyi alan AKP Gaziantep eski il başkanının aile şirketi. İhale doğrudan temin ile olmuş. İyi planlanmış, 4734 Kamu İhale Kurumunda belirtilen 2025 doğrudan temin limiti 800 bin TL, ihale bu sınırda durmuş. Ne tesadüf. Al gülüm ver gülüm siyaseti bu şehirde artık olağan duruma çevirdiler. Bu ekonomik krizde kamu kurumları, halkın cebinden alıp AKP’nin finansörlüğünü yapmaya devam ediyor. Bu şehrin esnafı siftahsız dükkanını kapatırken, birileri işlerini ne de güzel yürütüyor. Vatandaşı kuru ekmeğe muhtaç edip, kendileri servetine servet katmaya devam ediyor. Bu ihaleleri tek tek not alıyoruz, arşivlerimiz kabarık ama bağımsız yargının başa geçmesini bekliyoruz. Hesap sormazsak bize de yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.