Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde siyasi tartışmalar, belediye başkanına yönelik aile içinden gelen ağır iddialarla yeni bir boyut kazandı. CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında, amcası olduğunu öne süren Mustafa Yılmaz’ın sosyal medyada yayımladığı video dikkat çekti. Mustafa Yılmaz, belediyede usulsüzlük yapıldığı iddialarını gündeme getirirken, yeğeniyle tüm aile bağlarını kopardığını açıkladı.

“BELEDİYEDE ÖRÜMCEK AĞI KURULDU” İDDİASI

Gaziantep’te siyaset gündemini hareketlendiren açıklama, sosyal medyada yayımlanan bir video ile geldi. Mustafa Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve bazı aile bireylerini hedef alarak belediye içinde “hukuksuz bir yapı kurulduğunu” iddia etti.

Mustafa Yılmaz, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Gaziantep halkına sesleniyorum. Ben Mustafa Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın amcasıyım… belediye içerisinde kurulan örümcek ağı artık durdurulmalı.”

“SUSTUM, ARTIK SUSMAYACAĞIM” DEDİ

Yılmaz, uzun süredir sessiz kaldığını ancak artık konuşma kararı aldığını belirterek, sosyal medyada yer alan iddiaların büyük kısmının doğru olduğunu öne sürdü.

“Bugüne kadar sustum, artık susmayacağım” diyen Mustafa Yılmaz, iddialara ilişkin bugüne kadar herhangi bir somut açıklama yapılmadığını da savundu.

“AİLE BAĞIM KALMADI” AÇIKLAMASI

Açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise aile ilişkilerine yönelik oldu. Mustafa Yılmaz, yeğeni Umut Yılmaz ve bazı aile bireyleriyle arasındaki bağın tamamen koptuğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Bu şahıslarla aramda artık hiçbir aile bağım kalmamıştır.”