AKP’li Şehitkamil Belediyesi’nin 1 milyar 898 milyon TL’lik asfalt ihalesiyle ilgili tartışmalar sürerken, AKP’li Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın kullandığı öne sürülen araçla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 06 FIY 825 plakalı aracın, söz konusu ihaleyi alan AVOS Grup’un kardeş şirketi EK-PET İnşaat adına kayıtlı olduğunu iddia etti.

1,8 MİLYARLIK İHALE GÜNDEMDE

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 1 milyar 898 milyon TL bedelli asfalt ihalesine ilişkin daha önce gündeme getirdiği iddiaları yeniden kamuoyuyla paylaştı.

Öztürkmen, ihalenin en düşük teklif veren firmaya değil, “fiyat dışı unsurlar” gerekçe gösterilerek dördüncü sıradaki AVOS Grup’a verildiğini belirtti. Bu nedenle 194 milyon TL kamu zararı oluştuğunu savunan Öztürkmen, konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı.

İHALEYİ ALAN ŞİRKETİN SAHİBİ REŞİTOĞLU

Öztürkmen’in açıklamasına göre ihaleyi alan AVOS Grup’un resmi sahibi Veysel Reşitoğlu. Reşitoğlu’nun, kamu ihaleleriyle gündeme gelen EK-PET İnşaat’ın sahibi Selman Reşitoğlu’nun kardeşi olduğu belirtildi.

Selman Reşitoğlu’nun daha önce kamu ihaleleri ve ödediği vergi miktarı üzerinden tartışmaların odağında olduğunu belirten Öztürkmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Reşitoğlu’nun özel jet ve restoranda çekilmiş fotoğraflarının da basına yansıdığını ifade etti.

Reşitoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

BELEDİYE BAŞKANININ KULLANDIĞI ARAÇ İDDİASI

Öztürkmen’in açıklamasındaki en dikkat çekici iddia ise Umut Yılmaz’ın kullandığı belirtilen araçla ilgili oldu.

Yılmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda bir mahalle ziyaretine giderken 06 FIY 825 plakalı otomobili kullandığını belirten Öztürkmen, yaptığı incelemede aracın bir şirket adına kayıtlı olduğunu öne sürdü.

Öztürkmen, söz konusu aracın, Şehitkamil Belediyesi’nin 1 milyar 898 milyon TL’lik asfalt ihalesini alan AVOS Grup’un kardeş şirketi olduğu belirtilen EK-PET İnşaat adına kayıtlı olduğunu iddia etti.

“BELEDİYE BAŞKANI NEDEN ŞİRKET ARACINA BİNER?”

Yılmaz’ın CHP’den ayrılarak AKP’ye geçmesinin ardından da kendisinin ve belediyenin gerçekleştirdiği ihalelerin takipçisi olacağını söylediğini belirten Öztürkmen, araç iddiasının açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

Öztürkmen, “Bir belediye başkanı, neden belediyesinin dev ihaleler verdiği şirketlerin üzerine kayıtlı araçlara biner? Belediye ile iş yapan bir şirket neden belediye başkanına özel araç tahsis eder?” sorularını yöneltti.

Öztürkmen ayrıca söz konusu şirketlerin belediye başkanına araç dışında başka özel imkanlar sağlayıp sağlamadığının da açıklanmasını istedi.

“AK-MATİK’LE YIKANIP TERTEMİZ OLUYORLAR”

Öztürkmen, Umut Yılmaz’ın CHP’de olduğu dönemde Gaziantep’te AKP yöneticileri tarafından yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığını, dönemin AKP Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler’in de Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yolsuzluğa adı karışan kişilerin AK Parti’de yeri olmaz” yönündeki sözlerini hatırlatan Öztürkmen, iktidara yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Görünen durum tam tersi. Hakkında yolsuzluk iddiası olan kişiler AKP’ye koşuyor, ‘AK-MATİK’le yıkanıp tertemiz oluyorlar!”

Öztürkmen, açıklamasının sonunda Yılmaz’a ve ilgili şirketlere yönelik şu soruları yöneltti:

“Tutuklanan ihale kralı, AKP’li Umut Yılmaz’ın altına neden lüks araç çekti? Umut Yılmaz, ihaleciler kralının altına çektiği lüks araçtan ne zaman inecek?”