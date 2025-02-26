31 Mart seçimleri öncesinde "Paramız var, borcumuz yok!" açıklaması yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyesinin borçlarının hızla artmasıyla gündeme geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,7 oranında artarak 3 milyar 909 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakamla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de borcu en fazla artan dördüncü belediye oluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin borcu, Başkan Büyükkılıç’ın seçim dönemi vaatleriyle çelişirken, belediyenin bağlı kuruluşları da borçlar konusunda ciddi bir yük altında.

KAYMEK’in vergi borcu 46,89 milyon TL, sosyal güvenlik prim borcu ise 216,68 milyon TL seviyelerine çıkmış durumda. Ayrıca, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin borcu 190 milyon 940 bin TL’ye ulaştı.

MANGAL PARTİSİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, bazı milletvekilleri ve partililerin katılımıyla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde yapılan mangal partisinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yer almıştı. Bakanların ve partililerin yaptığı manga partisi çok tepki çekmişti.

Büyükkılıç, tepki çeken sucuklu mangal partisine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Pişirdik ama bir lokma ağzımıza atmadık. Sucuk tanıttık, leblebi mi tanıtalım?" demişti.