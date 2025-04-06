İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması ‘usulsüz’ olduğu iddiasıyla iptal edilirken, Ordu’da yaşanan torpil pes dedirtti. AKP Fatsa İlçe Başkanı Yasin Sarıçiçek’in yengesi diploma denkliği olmadığı halde öğretmen olarak atandı.
AKP’NİN GERÇEK YÜZÜ
Haksızlığa uğrayan öğretmenlerden birinin açtığı dava sonucu soruşturma başlatıldığını belirten CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, şunları söyledi:
“Öğretmen alımlarının AKP Fatsa İlçe Başkanı Yasin Sarıçiçek’in hazırladığı listeye göre yapıldığı belirlendi. KPSS’den 75 alan öğretmenlerimiz mesleğe alınmazken, Sarıçiçek’in kardeşinin eşi diploma denkliği olmadığı halde ve KPSS puanı 45 olmasına karşın ücretli öğretmen olarak işe başladı. Diploma üzerinden günlerdir ülkeyi kasıp kavuran, halk iradesine el koyan AKP’nin gerçek yüzü budur. Hak yemeyi kurumsallaştıran AKP ve saray hükümeti halkın iradesine daha fazla direnemeyecek.”