Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’nin Elazığ İl Başkanlığı’na Emrah Özden’in atanmasının ardından il yönetimi oluşturuldu. 28 kişilik yönetimde, Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları’nın eski genel danışmanı İhsan Tarakçı’nın da yer aldığı görüldü. 2019-2021 YILLARI ARASINDA DANIŞMANLIK YAPTI Makine mühendisi ve yazar olan Tarakçı, 2019-2021 yılları arasında AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın genel danışmanı olarak görev yaptı. Tarakçı, daha sonra bu görevinden istifa etti. Tarakçı’nın, Şerifoğulları’nın danışmanlığından ayrılmasının ardından YENİ Parti Elazığ İl Yönetimi’nde yer alması dikkat çekti. 28 KİŞİLİK YÖNETİM OLUŞTURULDU YENİ Parti Elazığ İl Başkanlığı’na Emrah Özden’in atanmasının ardından Özden tarafından 28 kişiden oluşan il yönetimi oluşturuldu. Açıklanan yönetim listesinde Tarakçı’nın yanı sıra farklı meslek gruplarından isimler de yer aldı.

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