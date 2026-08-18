AKP Ordu Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız, oğlu Enes ile gelini Zübeydenur'un evlilik töreni öncesinde hazırlattığı düğün davetiyesiyle gündem oldu. Erzenoğlu Düğün Salonu'nda gerçekleşen organizasyon için bastırılan davetiyede gelin yerine baba ve oğulun fotoğrafına yer verilmesine tepki yağdı.

GELİN YERİNE BABA-OĞUL FOTOĞRAFI

Düğün Davetiyesinde gelin ve damat fotoğrafo yerine; damat Enes Yediyıldız ile babası Kamil Yediyıldız'ın birlikte çekildiği fotoğraf tercih edildi. Ayrıca damadın babasının AKP İlçe Başkanı olduğunun vurgulanması ve gelinin babasına 'kapalı spor salonu personeli' yazılması dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya hesabından davetiyeyi paylaşarak takipçilerine ve ilçe halkına seslenen Kamil Yediyıldız, şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli hemşehrilerim, hayatımızın en anlamlı ve en güzel günlerinden birini yaşarken, bu mutluluğumuzu siz kıymetli hemşehrilerimiz ve gönül dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Evlatlarımız Enes ve Zübeydenur’un yuva kuracağı bu özel günümüzde, sizleri de aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk ve onur olacaktır. Yoğunluk içerisinde davetimizi bizzat ulaştıramadığımız, arayamadığımız veya sehven unuttuğumuz kıymetli dostlarımızın affına sığınıyor, bu paylaşımımızı gönülden yapılmış bir davet olarak kabul etmelerini özellikle rica ediyorum."