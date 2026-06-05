Kaza, 3 Haziran'da Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın kızı Avukat Ümran Kaya'nın kullandığı otomobil, önce yoldaki koyun sürüsüne, ardından sürünün başındaki çoban Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan baba ve oğul, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gürpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Musa Tunç, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. YUSUF TUNÇ'UN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Kazada yaralanan Yusuf Tunç'un tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. EV HAPSİ VERİLDİ Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ümran Kaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kaya hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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