Cem Yıldırım



Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Joep Wijnands, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Büyükelçi ile Başkan makam odasında futbol maçı yaptı.



HANİ TASARRUF?



Başkan Aşgın görüntüleri sosyal medya hesabından ‘’Bize uzun bir forvet lazımdı. Yılın ilk transfer bombası Hollanda’dan’’ diyerek ve Tarkan’ın ‘’Bir oluruz yolunda haydi bastır, gönüller coşsun. O kupalar sana helal olsun, al gel de buralar bayram olsun’’ parçası eşliğinde paylaştı. Başkan Aşgın’ın makam odasının büyüklüğü ise dudak uçuklattı.



Çorum Belediyesi’ndeki ziyarette iki isim arasındaki samimi diyaloglar da kameralara yansıdı. Ziyaretin sonunda Büyükelçi Wijnands, Başkan Aşgın’a futbol topu hediye etti.





Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde makam odasının genişliği, lüks mobilyaları öne çıktı. Kamuda tasarruf tedbirlerinin gündemde olduğu bir dönemde makam odasındaki şatafatlı görünüm tepki çekti. Görüntülere ilişkin yapılan paylaşımlarda, “Hani tasarruf?”, “Bu oda nasıl ısınıyordur?”, “Milletin parasına bak” gibi yorumlar dikkat çekti.



BAŞKAN VİDEOYU PAYLAŞTI



Ziyaretin videosu Çorum Belediyesinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Başkan İbrahim Aşgın’ın makam odasında Büyükelçi ile futbol oynadığı anlar, odanın büyüklüğü nedeniyle eleştirilere neden oldu.



