Muğla Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçmen oldukları belirlenen 10’u çocuk, 57 yabancı uyruklu şahsın yasa dışı yolla yurtdışına kaçmaya çalıştıklarını tespit etti.
Göçmenlerin yurtdışına çıkmasına aracılık eden 7 kişi suçüstü yakalandı. Bu 7 kişi arasında AKP’li Fethiye Kızılay Şube Başkanı Burhanettin Tuna’nın oğlu Emrullah Tuna’nın da olması Fethiye’de büyük yankı uyandırdı.
AKP’li Fethiye Kızılay Şube Başkanı Burhanettin Tuna
İddiaya göre; baba Burhanettin Tuna, olayı kapatmak için siyasi bağlantılarını kullanmaya çalıştı. Kaçakçılık olayını tekneyi kuma oturtan kaptanın ihbar ettiği öğrenildi. Emrullah Tuna yakayı ele verdi.