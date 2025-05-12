AKP’li Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ın “yeni park” paylaşımı sosyal medyada gündem oldu...
Yıldız’ın ilçeye kazandırıldığını belirttiği parkın fotoğraflarında, yalnızca birkaç bank ve kısa bir yürüyüş yoluyla çevrelenmiş küçük bir çim alan görüldü.
Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı... Sosyal medyada tepkiler aldı.
Yorumlar arasında parkın New York’taki Central Park’la kıyaslandığı espriler öne çıktı. Bir kullanıcı, “Park nedir, nasıl yapılır... Central Park’ı yapanlar görsün de utansın” diyerek durumu tiye aldı.