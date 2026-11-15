Pazar İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinden alınan İ.Ö'nün, AKP Pazar İlçe Başkanı Furkan Namlı’nın ziyaret talebini kabul etmediği gerekçesiyle geçen günlerde istifaya zorlandığı iddia edildi. YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, İ.Ö'nün görevine iadesini isteyerek, AKP yetkililerine “Kurum amirleri sizin hizmetkârınız değildir” dedi.

Edinilen bilgilere göre, 4 Ağustos 2026 tarihinde AKP Pazar İlçe Başkanı olan Furkan Namlı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kurum ziyaretleri kapsamında Pazar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden telefonla randevu talep etti. İlçe Sağlık Müdürü Dr. İ.Ö’nün ilk talebin ardından müsait olmadığını belirttiği, ikinci telefon görüşmesinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi bir kamu görevlisi olduğunu ifade ederek siyasi parti ilçe başkanlarıyla makamında görüşmeyeceğini bildirdiği ileri sürüldü.

İSTİFA BASKISINA RAĞMEN GÖREVİNDEN AYRILMADI

Rize'deki AKP yetkililerince bunun İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Gökhan Demiral’a ileterek Dr. İ.Ö’nün görevden alınmasını ya da istifa etmesinin istendiği, bunun ardından Dr. İ.Ö’ye istifa etmesi yönünde telkinde bulunulduğu ancak ilçe sağlık müdürünün bunu kabul etmediği savunuldu.

Dr. İ.Ö. bir süre sonra ise İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden alındı.

Pazar İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları da Dr. İ.Ö’ye istifa etmesi yönünde baskı yapıldığını ifade etti.

“KURUM AMİRLERİ SİZİN HİZMETKÂRINIZ DEĞİLDİR”

YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Dr. İ.Ö’nün Pazar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden alınmasına tepki gösterdi. Kamu kurumlarında görev yapan yöneticilerin siyasi parti temsilcilerinin hizmetinde olmadığını vurgulayan Deniz, şu açıklamayı yaptı:

“Devlet kurumlarında çalışan görevlilerimiz siyasi parti temsilcilerinin hizmetkârı değillerdir. Kurum amirleri, hiçbir siyasi parti temsilcisi ile görevleri dışında görüşmek zorunda değildir. Daha önce de benzeri olaylar ilimizde yaşanmıştı. Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanır atanmaz, daha koltuğuna oturmadan soluğu AKP İl Başkanlığı’nda aldı. Bunlar doğru şeyler değildir. Kurum amirleri sizlerin hizmetkârı değildir. Rahat bırakın çalışanları. Kurumlarda iş barışını bozmanın, amirleri ve memurları siyasal gücünüzü kullanarak görevlerinden almak ya da uzaklaştırmakla diğer kurum çalışanlarına gözdağı vermenin siyasi ahlakla da bağdaşmadığını düşünüyoruz.

AKP sözcülerini ve İl Sağlık Müdürlüğü’nü bu konuyla ilgili açıklama yapmalarını, görevinden alınan doktorumuzun yeniden görevine iade edilmesini kamuoyu adına talep ediyoruz.”