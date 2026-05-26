AKP’li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen “pidelik un alımı” ihalesi kamuoyunda tartışma yarattı. İştirak şirketi olanGBB Tesis İşletmeciliğine alınmak üzere 31 Mart tarihinde doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alım kapsamında 40 kilogram un için 58 bin TL ödeme yaptığı öne sürüldü. İhaleyi alan kişinin ise Yunus Emre Şeker olduğu belirtildi.

“UNUN KİLOSU 1.450 TL’YE GELDİ”

CHP’li Meclis Üyesi Ersin Atar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada belediyenin doğrudan temin yöntemiyle yeni bir “skandala” imza attığını savundu. Atar, “26DT610177 numaralı doğrudan temin bilgilerinde 40 kilogram un için 58 bin TL ödeme yapıldığı görülüyor. Bu durumda unun kilosuna 1.450 TL ödeme yapılmış oluyor. Bu rakam, piyasadaki un fiyatının yaklaşık 72 katı” dedi.

“58 BİN TL’YE 2 BİN 900 KİLO UN ALINABİLİYOR”

Piyasadaki fiyatlarla karşılaştırma yapan Atar, aynı bedelle yaklaşık 2 bin 900 kilogram un alınabileceğini belirtti. Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının açıklanması gerektiğini ifade eden Atar, şu değerlendirmede bulundu:

“Bir yanda ‘ucuz ekmek’ söylemi, diğer yanda 40 kilo un için 58 bin TL’lik sözleşme. Yaklaşık 72 kat fark var. Sanki altın tozuyla karıştırılmış özel bir un alınmış gibi. Bunun gibi 4 alım daha olduğu ve toplamda 302 bin TL’lik özel amaçlı buğday alındığı görülüyor. Vatandaş 8,5 TL’lik ekmeğin hesabını yaparken kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı da açıklanmalıdır.”

UCUZ MAL SATMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Açıklamada, daha önce esnafa “ucuz ürün satışı” çağrısı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in söz konusu alıma ilişkin nasıl bir açıklama yapacağının da merak konusu olduğu ifade edildi.