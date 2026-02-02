İzmir’de bugün etkili olan sağanak sonrası AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, su baskınlarını eleştirdiği ve bir vatandaşın Kordon’da yola olta attığı bir video yayımladı. Başdaş’ın paylaşımının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başdaş’ın videosunun arka planını paylaştı.

Tugay’ın paylaştığı videoda, Başdaş’ın video çektiği esnada İZSU ekiplerinin çalıştığı görüldü.

Cemil Tugay, videoyla birlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’e günlerdir sağanak yağmur yağıyor. Ekiplerimiz oluşan sorunları çözmek için canla başla çalışıyor. Bu sırada bakın, AKP Konak İlçe Başkanı İzmir’i nasıl karalamaya çalışıyor. Bir kişinin eline olta veriyor ve algı yapmak için onu kayda alıyor. Bu sırada arka planda İZSU ekipleri çalışıyor.

Yazık.. Bu şehrin insanları adına, sahada canla başla görev yapan binlerce emekçi adına sizi Allah’a havale ediyorum.”