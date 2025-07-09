Aksaray eski Eskil Belediye Başkanı AKP’li Necati Belgemen, görevden ayrılmadan önce noter huzurunda personel alımı gerçekleştirmeyi planladığını ancak yerine aday olan ve seçimleri kazanan AKP’li Mustafa Zavlak'ın engel olduğunu daha sonra yakınlarını işe aldığını öne sürdü.

"Eskil halkı, kıymetli seçmenlerim ve bana güvenen tüm vatandaşlarımdan içtenlikle özür dilerim" diyen Belgemen, "Nerden bilelim. Meğer adam kendi akrabalarını, eşini ve dostunu işe almak için bizi durdurmuş. Aklındaki proje ve yatırım da buymuş. Ben 42 yıldır ayakta duruyorsam ve halkımın hala katlanarak ümidi haline geldiysem bu boşuna değil. Çünkü kalleşliği sevmem, vefasızlığı hiç yapmam, verdiğim sözden dönmem, yalan yere halkı kandırmam ve bana yapılan dalavereyi unutmam. Bunları siz değerli vatandaşlarımızın haberi olsun diye yazıyorum. Daha yazacaklarım çok ama şimdilik bunları bilin istedim" ifadelerini kullandı.

Belgemen'in açıklaması şöyle:

'YALNIŞ YAPIYORSUN DİYE UYARDINIZ'

“Değerli kardeşlerim, başta Eskil halkı, kıymetli seçmenlerim ve bana güvenen tüm vatandaşlarımdan içtenlikle özür dilerim. Bu süreçte sizin hiçbir suçunuz yok; çoğunuz bu konuda beni defalarca "Yapma, yanlış yapıyorsun!" diye uyardınız. Ne yazık ki, bu seçimde aklı başında insanları dinlemek yerine, sokak ağzıyla konuşan ve sadece kendi menfaatlerini düşünen kişilerin "Değişim olsun, yenilik olsun, üniversite mezunu olsun, genç olsun!" yaygaralarına maalesef kulak verdim.

Ancak sonuç ortada: Bugün baktığımızda onların da eline bir şey geçmedi, ilçemizde de gözle görülür bir yenilik ya da gelişme de olmadı. Kimse umduğunu bulamadı, tabiri caizse "Umulan dağlara karlar yağdı."

'ALIN TERİYLE BEKLEYENLE, DAYISI OLAN EŞİTLENSİN İSTEDİK'

Şimdi gelelim bugünlerde gündemde olan işçi alımları konusuna. Seçime yaklaşık 3-4 ay kala, en az 25 kişinin alımına yönelik bir başvuru süreci başlattık. Bu konuyu bazı arkadaşlarla da konuştuk. Kökleşmiş bir anlayışı değiştirmek ve yeni bir örnek oluşturması için 25 kişi alınacaksa kaç kişi müracaat etti ise noter huzurunda kura ile belirleme kararı aldık. Böylece herkesin umudu aynı kuraya girsin, herkesin duası aynı zarfa sığsın. Alın teriyle bekleyenle arkasında dayısı olan aynı torbada eşitlensin istedik.

'SÖZ NAMUS DEDİK'

Aday olmayacağım da zaten belliydi. Hatta bir görüşmemizde, personel alımı yapacağımı, yeniliği ve adaleti dilinden düşürmeyen bu üniversiteli arkadaşa da söyledim. Kendisi aynen "Beklesin abi, seçimden sonra beraber alalım." dedi. Ben de seçim yakın olduğu için saygısızlık olmasın diye "Öyle olsun." dedim. Hatta bu duruma şahit olan eniştesi Mustafa Noyan da bunu kaleme dökelim dedi. Fakat ben sözü namus bilerek iyi niyetimden ötürü buna gerek duymadım. Bu durumu, bana gelen vatandaşlarıma da izah ettim, onların da bu konuda bende hakkı var.

'BANA YAPILAN DALAVEREYİ UNUTMAM'

Nerden bilelim. Meğer adam kendi akrabalarını, eşini ve dostunu işe almak için bizi durdurmuş. Aklındaki proje ve yatırım da buymuş. Ben 42 yıldır ayakta duruyorsam ve halkımın hala katlanarak ümidi haline geldiysem bu boşuna değil. Çünkü kalleşliği sevmem, vefasızlığı hiç yapmam, verdiğim sözden dönmem, yalan yere halkı kandırmam ve bana yapılan dalavereyi unutmam. Bunları siz değerli vatandaşlarımızın haberi olsun diye yazıyorum. Daha yazacaklarım çok ama şimdilik bunları bilin istedim!"