İktidar tasarruf çağrıları yaparken, AKP’li belediyeler parayı çalı çırpıya harcıyor. Hava şartları dikkate alınmadan ithal edilen tropik bitkiler ile köprü altları ve gölgeye dikilen ağaçlar kuruyor. AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi de milyonlarca liralık bitki aldı. Aralarında “Adi Kadın Tuzluğu, Gavura, Kirli Hanım Çiçeği, Kahkaha Çiçeği, Konik Adi Porsuk, Lavson Yalancı Servi, Amerikan Dişbudak’’ gibi çiçek ve ağaçlar için 32 milyon 41 bin lira ödendi.

Diğer AKP’li belediyelerin ağaç ve çalılar için harcamaları ise şöyle oldu:

- ERZURUM: 25 Nisan 2023’te 27 milyon 448 bin TL’ye ağaç ve çalı aldı.

- KONYA: 20 Ekim 2023’te 80 milyon 82 bin liraya çalı fidan ve tohum aldı.

- KAYSERİ MELİKGAZİ: 29 Kasım 2024’te süs bitkisi ve ağaç için 11 milyon 576 bin TL ödedi.

- DİYARBAKIR (Kayyum dönemi): 16 Aralık 2024’te ağaç için 23 milyon 674 bin TL ödedi.

- KAYSERİ KOCASİNAN: 31 Aralık 2024’te 7 milyon 244 bin TL’lik yapraklı, ibreli ağaç ve çalı aldı.

Balıkesirli başkanın çiçek tercihi

Bodur Kadın Tuzluğu Kirli Hanım Çiçeği

AKP döneminde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2023 ve 29 Şubat 2024’te 590 milyon 281 bin liralık bitki ve ağaç aldı. Bunlar arasında bazıları ithal, Bodur Kadın Tuzluğu, Kırmızı Kadın Tuzluğu, Kirli Hanım Çiçeği, Gelin Tacı, Yaprak Güzeli, Alev Çalısı, Cennet Bambu, Amerikan Sığla, Leylandi Tabak, Kırmızı Akçaağaç, Japon Çoban Püskülü, Flamingo Akçaağaç, Tijili Manolya, Tijli Gürgen, Ligus Çalı, Piramidal Japon Kamelya, Zakkum, Papa Gambetta ve Kırmızı Roket Berberisi de yer aldı.

AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de 2010-2019 arasında ve boylu ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek alımı için 418.3 milyon dolar harcadı.

YAVAŞ YASAKLADI

Gökçek döneminde Sarkık Himalaya, Saçlı Meşe, Gürgen, Cube alındı. Ankara iklimine uygun olmayan Croton Iceton, Scheff Gold Capella, Dracaena Compacta, Exotic Orchids gibi çiçeklere de ödeme yapıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise göreve geldiğinde ithal bitki alımını yasakladı.