Karabük’te AKP’li belediye ve parti yöneticileri köçek eşliğinde alkol aldığı ve havaya ateş açtığı görüntülerin bir benzeri de Elazığ’da ortaya çıktı.



KARABÜK'TEN SONRA PERTEK'TE DE İÇKİ SOFRASI



AKP’li Tunceli Pertek Belediye Başkanı Recai Vural’ın Elazığ’daki bir bağ evinde arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu içkili eğlence görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde Vural’ın içki masasında oturduğu, zaman zaman darbuka ve saz çalarak türkülere eşlik ettiği görüldü.





Başkan Vural’ın şarkı söylediği anlar da kayıtlara yansıdı. Karabük Ovacık’ta bir grup AKP’linin eğlence görüntüleri kamuoyunda tartışma yaratmıştı.