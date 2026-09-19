Üsküdar Belediyesi'ni, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP kazanmıştı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın, 31 Temmuz 2026 tarihinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından başkanvekilliği süreci başladı.

CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya’nın kazandığı ilk seçimin yargıya taşınmasının ardından seçim yenilendi. Bu süreçte CHP’den bazı belediye meclis üyeleri AKP’ye geçti. 8 Eylül’de tekrarlanan seçimde Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkanvekili seçildi, CHP ve YENİ Parti’nin desteklediği Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı. Böylece Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekilliği AKP’li adaya geçti.

10 BİN LİRALIK İDDİA

Gazeteci Timur Soykan, Birgün gazetesindeki son yazısında, Üsküdar Belediyesi'nin AKP'ye geçmesinin ardından belediye çalışanlarına para verildiğini ileri sürdü. Soykan’ın aktardığı iddiaya göre AKP'li yönetim, 4 bin belediye personeline 10'ar bin lira para dağıttı.