Bağımsız Meclis Üyesi Ersin Atar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ'nin yaptığı bir doğrudan temin alımıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Atar, 19 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen doğrudan temin kapsamında 4 adet kapı kilidi için toplam 340 bin TL ödeme yapıldığını ileri sürdü.

"KİLİDİN TANESİ 85 BİN TL"

Söz konusu alımda kapı kilidi başına 85 bin TL ödendiğini ifade eden Atar, "Kapı kilidi altından olsa dahi bu fiyat yapmıyor" diyerek harcamaya tepki gösterdi. Kamu bütçesinin denetimsiz şekilde kullanıldığını savunan Atar, belediyelerde yapılan doğrudan teminlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini söyledi.

"KENDİ EVİNİZE TAKTIRIR MISINIZ?"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yönetimine seslenen Atar, "Evinizin kilidini değiştirmek isteseniz ve anahtarcı size kilidin 85 bin TL olduğunu söylese ne yaparsınız? Havadan para kazanmıyorsanız, 'Bu kadar pahalı kilit mi olur?' der ve anahtarcıyı gönderirsiniz. Kendi evinizin bütçesini düşünürken vatandaşın bütçesi söz konusu olduğunda neden aynı hassasiyeti göstermiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

KAMU KAYNAKLARI TARTIŞMASI

Atar, kamu kaynaklarının "har vurup harman savrulduğunu" iddia ederek, "Hani siz beytülmale gözünüz gibi bakıyordunuz? Olmaz olsun böyle gözetim, yönetim ve denetim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.