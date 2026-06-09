Giresun'un Doğankent ilçesinde çevre mücadelesi veren vatandaşlar ile yerel yönetim arasında gerilim yaşanıyor. Sekü köyü sakini ve maden faaliyetleri karşıtlığıyla bilinen Mesut Yılmaz, 29 Mayıs tarihinde Görele ilçesinde düzenlenen mitinge katılım çağrısı yapan afişler astığı gerekçesiyle, AKP'li Doğankent Belediyesi tarafından 115 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.
Verilen bu cezanın sadece afiş asmakla ilgili olmadığını savunan Mesut Yılmaz, asıl nedenin bölgede faaliyet gösteren Alagöz Maden şirketine karşı verdikleri mücadele olduğunu dile getirdi.
Yılmaz, belediyenin tutumunu sert bir dille eleştirerek şunları kaydetti:
"Bunun, Alagöz Maden’e karşı gösterdiğimiz tepkilerden dolayı uygulandığının farkındayız. Derelerimizi kurutan, içme suyu kaynaklarımızı kirleten şirkete hemşehrilik beratı vereceksiniz, memleketinin toprağı, suyu için mücadele edenlere bu cezayı vereceksiniz öyle mi? Biz bu cezayı bir şekilde öderiz ama siz bu memlekete yaptıklarınızın hesabını nasıl vereceksiniz? Bize ceza keserek sesimizi keseceğinizi mi zannediyorsunuz? Bizi yıldıracağınızı mı düşünüyorsunuz? Biz memleketimiz için, gelecek nesiller için mücadele ediyoruz. Siz kimin için mücadele ediyorsunuz?”