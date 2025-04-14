Bahçelievler Belediye Meclisi'nin son toplantısında AKP'li Belediye Başkanı Hakan Bahadır, skandal bir olaya imza attı.
'SAHTEKARSIN, ŞEREFSİZSİN'
AKP'li Bahadır, toplantı sırasında CHP’li kadın meclis üyesine "İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin" sözleri meclisteki tansiyonu bir anda yükseltti.
Yaşananlar salonda büyük tepkiyle karşılanırken, ortamın daha da gerilmesi üzerine oturuma 5 dakikalık ara verildi.
Söz konusu ifadelerin sosyal medyaya da yansımasıyla birlikte kamuoyunda tepki büyüdü.