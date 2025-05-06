Yüksek enflasyon karşısında alım gücü günden güne eriyen, iktidardan istediği zammı da alamayan emeklilerin hayat mücadelesi devam ederken AKP'li belediyeden tepki çeken bir kararı geldi. AKP'li Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya seçim vaadi olan emekliye ücretsiz ulaşım vaadini kaldıracağını açıkladı. Çetinkaya, ücretsiz ulaşımı emeklilerin istemediğini iddia etti.

Now'da yer alan habere göre, Çetinkaya, emeklilerin ücretsiz ulaşım istemediğini iddia etti. Çetinkaya, "Bunu da bugün ilk defa söyleyeyim. Emekliye ücretsiz dolmuş, ulaşım kalkacak önümüzdeki günlerde. Emeklilerden yoğun bir şikayet gelmesi, 'istemiyoruz' demesi üzerine biz de kaldıracağız" dedi.

Çetinkaya bin TL'lik gıda yardımı desteğini de hayata geçirmedi.