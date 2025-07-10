Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşanan olayda, arazi davası nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut'un, taziye evinde bir yurttaşa kafa bölgesine sopayla vurduğu iddia edildi. Yaralanan İsmail Hakkı Kaya, Karabulut ve beraberindeki kişilerden şikayetçi oldu. Darp edilen Kaya’nın kafatasında ciddi hasar tespit edildi. Göz ve beyin bölgelerine zarar verme riski nedeniyle ameliyatın oldukça riskli olduğu öğrenildi.

Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut ise darp iddialarını kesin bir dille reddetti.

“SOPAYLA KAFAMA VURAN ALPARSLAN KARABULUT’TUR”

İsmail Hakkı Kaya, 3 Temmuz 2025 günü saat 09.30 sıralarında babası Hüseyin Kaya ile birlikte Beşiri Milli Egemenlik Mahallesi Cami Caddesi’ndeki taziye evine gitti. İfadesine göre taziye sırasında dışarıda sohbet ettiği sırada içeriden sesler duyunca içeri giren Kaya, babasına saldırıldığını gördü ve müdahale etmeye çalıştı. O esnada, AKP’li Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut’un elindeki sehpa ayağıyla başına vurduğunu ileri sürdü.

“SALDIRI PLANLI VE KALABALIK BİR GRUPLA YAPILDI”

Kaya, olayın spontane değil, daha önce yaşanan arazi davasının bir devamı olarak planlı şekilde gerçekleştiğini iddia etti. İfadesine göre olay sırasında O.K. elinde kanlı bir sopa taşırken, O.K.’da kalabalıkla birlikte kendisine ve yakınlarına saldırdı. Küfürlerin ve tehditlerin havada uçuştuğunu belirten Kaya, "Sırtıma ve karnıma darbe aldım. Beni balkon kısmına kadar takip edip tehdit etmeye devam ettiler" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI BANA SOPAYLA VURDU

Alparslan Karabulut, G.K., O.K. ve ismi belirtilmeyen diğer saldırganlardan şikayetçi olan Kaya, ifadesinde şu cümlelere yer verdi:

“Kafama sopa ile vuran kesin ve net bir şekilde Beşiri Belediye Başkanlığı yapan Alparslan Karabulut’tur. Bu şahısları daha önceden tanıyorum. Saldırı bilinçli ve organizeydi. Hayati tehlikem oluşabilirdi.”

ARAZİ DAVASI GERİLİMİNDE YENİ PERDE

Kaya ailesiyle Karabulut ailesi arasında süregelen bir arazi anlaşmazlığı olduğu, taraflar arasında 2 Haziran tarihinde de bir tartışma yaşandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve kamera görüntülerinin inceleneceği öğrenildi.

BAŞKAN DARP İDDİALARINI YALANLADI

İddialara ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut ise darp iddialarını kesin bir dille reddetti. Karabulut, “Savcılıkta belgeler var kimin kime saldırdığı hayatta kimse suçlu olduğunu söylemez. Ben taziye evine gitmişim orada bana fiili olarak saldırı olmuş ben Cüneyt Arkın’ın mıyım bu kadar insanı döveyim? Taziyelere burada kalabalık gidilir, eğer ben hayatımda bir kişiyi dövmüşsem İsmail Hakkı’yı da döveceğim yani. Benim yaşım 42 hayatımda birine fiske vurmuş biri değilim çok şükür. Ama sırf başkan yıpransın zarar görsün diye ifade verirse ben ne yapabilirim? Ben psikoloğum yüksek lisans mezunu biriyim, beş tane dil konuşuyorum yapa zekayla çalışan robotik ürünlerin imalatını yapıyorum be neden gidip biriyle tartışayım kavga edeyim? Ben orada yüzlerce hakaret edildi ben yine sesimi çıkarmadım. Benim onları dövecek gücüm de yok. Adamlar bana bilenmiş taziye evinde beni rezil etmek için böyle bir girişimde bulundular. Hayatta birini karalamak kötülemek kolaydır ama yarın hesap vereceğimiz makam belli. Ben hata yapmışsam giderim ayağına kapanır özür de dilerim. Öyle bir arbede yaşandı ki kimin kimi dövdüğü belli değil. Balkondan bana bardak fırlattılar. Kafası kırılan çocuğun üstüne kendimi attım korumaya çalıştım insanlar da buna şahittir" ifadelerini kullandı.