Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27 Mayıs 2025 tarihli talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile eski Belediye İmar Müdürü M.T.’nin de bulunduğu toplam 11 kişi, “kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması” suçlamasıyla gözaltına alındı.

İDDİANAMEDE HAPİS TALEPLERİ YER ALDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Osman Türkyılmaz ile bazı sanıklar hakkında ‘icbar suretiyle irtikap’ suçundan 5 yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kamu görevlisi olmayan diğer sanıklar için ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 6 aydan 5’er yıla kadar hapis istendi. Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 sanık tutuklanırken, yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

DURUŞMADA SAVUNMALAR YAPILDI

Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanıklar Osman Türkyılmaz, eski İmar Müdürü M.T., İ.A., Ü.T., F.M., T.A. ve M.T. ile avukatları katıldı. Sanıklardan B.U. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, K.T., C.A. ve İ.A. ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede savunma yapan Osman Türkyılmaz, davanın siyasi bir kumpas olduğunu öne sürerek beraatini talep etti. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat istedi.

MAHKEMEDEN CEZA KARARI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Türkyılmaz ile eski İmar Müdürü M.T.’yi ‘irtikap’ suçundan 6 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 9 sanık ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle 3 yıl 4’er ay hapis cezası aldı. Ayrıca mahkeme, Osman Türkyılmaz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 53/5’inci maddesi kapsamında belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti. Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.