Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen rüşvet davasında karar duruşması gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında tutuksuz olarak yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile müteahhit Mustafa Y. hakkında mahkeme heyeti nihai hükmünü açıkladı.
Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger "rüşvet alma" suçundan suçlu bulunarak 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Aynı davada "rüşvet verme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan müteahhit Mustafa Y.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
SİYASİ YASAK KARARI
Mahkeme heyeti, hapis cezasının yanı sıra Ekmel Cönger hakkında bir yaptırıma daha hükmetti. Açıklanan karar doğrultusunda, Cönger’e aldığı hapis cezası süresi kadar siyasi yasak uygulanacağı belirtildi.