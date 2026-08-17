AKP'li Trabzon Araklı Belediye Başkanı Doktor Hüseyin Avni Coşkun Çebi, insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi için dikkat etmesi gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsanın yaratılışına uygun hareket etmesi gerektiğini belirten Çebi, sağlıklı yaşam için az yemek, hareket etmek ve dedikodudan uzak durmak gerektiğini söyledi.

Trabzon360'a konuşan Çebi, “Bizi Rabbim yarattı, bir kullanma kılavuzu verdi. Az yiyin, hareket edin, dedikodu yapmayın” ifadelerini kullandı.

“VİCDAN TERAZİMİZİ BOZUYORUZ”

Dedikodunun insan üzerindeki etkilerine değinen Çebi, “Dedikodu yaptığımız zaman kendi vicdan terazimizi bozuyoruz. Uyuyamıyoruz, sıkıntılar başlıyor. O, bizim sindirim sistemimizi etkiliyor. Bunun akabinde kabızlık sorunları ortaya çıkıyor” dedi.

Çebi, açıklamasının devamında insan bedeninin yaratılış şekline uygun kullanılmaması durumunda fizyolojik veya patolojik sonuçların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

“OBEZİTE YANLIŞ BESLENME VE HAREKETSİZLİKTEN OLUYOR”

Obezitenin nedenlerine de değinen Çebi, “Obezite, yanlış beslenme ve hareketsizlikten oluyor” diye konuştu.

Çebi ayrıca insanların beslenme alışkanlıklarında ölçülü davranması gerektiğini belirterek, “Dünyada rızık belli. Bunu ne kadar erken bitirirsen o kadar erken gidersin. Ne kadar idareli kullanırsan da o kadar uzar ömrün” ifadelerini kullandı.