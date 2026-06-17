AKP Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısı sırasında salon karıştı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşması sırasında tepki gösteren 25 yıllık AKP'li Temel Kara, yaka paça salondan atıldı.

Toplantıda konuşma yapmak için kürsüye gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, partililerin bulunduğu bölgede tepkiyle karşılandı. Temel Kara isimli kişi, 25 yıldır partiye hizmet ettiğini söyleyerek taleplerinin karşılanmadığını söyledi ve AKP'li Başkan Genç'e “Yalan konuşuyorsun, yalan konuşuyorsun” dedi.

'ÇAY İKRAM EDELİM' DEDİ AMA...

Kara'nın tepkisinin ardından Genç'ten “Temel abi, her gün seni dinliyorum. Sakin ol. Senin işini hallettim. Temel abimize bir çay ikram edelim, bekle beni” yanıtı geldi ancak, Temel Kara tepkilerine devam etti.

Bunun üzerine Kara, polis korumalarıyla salondan yaka paça çıkarıldı.