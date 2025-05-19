Trabzon’un Araklı ilçesinde ağır kış koşullarının ardından uyanan ayılar, yiyecek arayışıyla Bahçecik Yaylası’na indi. 1800 rakımda bulunan yaylada, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi’ye ait evin penceresinden içeri giren ayılar, içerideki kapı, pencere ve eşyalara zarar verdi. Ayılar mutfaktaki malzemeleri de dağıttı.
Çebi'nin akrabalarından Yalçın Çebi, "Coşkun Başkan’ın evine girmiş. Pencereden girip her yeri yıkmış. Ayı kardeşlere torpil de işlemiyor. Ben yazın et veriyorum diye benim eve girmediler, ayı da işini biliyor" dedi.
Olayla ilgili belediye yetkililerinin hasar tespiti yaptığı öğrenildi.