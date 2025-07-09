Aksaray’ın AKP’li eski Eskil ilçe Belediye Başkanı Necati Belgemen ve halefi mevcut Belediye Başkanı Mustafa Zavlak arasında belediyeye işçi alımı ile ilgili tartışma çıktı.

“EŞ, DST VE AKRABALARINI BELEDİYEYE ALDI”

Necati Belgemen 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediyeye 25 işçi almak istediklerini ve bunu da hakkaniyet açısından noter huzurunda çekilecek kura ile yapmak istediklerini ancak o dönemde AKP’den Eskil Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Zavlak’ın işçi alımlarını seçimden sonraya bırakılması ricasıyla yapmadıklarını belirtti. Eski Başkan Belgemen, Mustafa Zavlak’ın seçimleri kazanıp belediye başkanlık koltuğuna oturduktan sonra eşi, dostu ve yakınlarını işe aldığını belirtti.

“KALLEŞLİĞİ SEVMEM”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösteren Belgemen, “Kalleşliği sevmem. Vefasızlığı hiç yapmam” dedi.

“BANA YAPILAN DALAVEREYİ UNUTMAM”

Belgemen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özetle şu ifadelere yer verdi:

“Seçime yaklaşık 3-4 ay kala, en az 25 kişinin alımına yönelik bir başvuru süreci başlattık. Bu konuyu bazı arkadaşlarla da konuştuk. Kökleşmiş bir anlayışı değiştirmek ve yeni bir örnek oluşturması için 25 kişi alınacaksa kaç kişi müracaat etti ise noter huzurunda kura ile belirleme kararı aldık. Böylece herkesin umudu aynı kuraya girsin, herkesin duası aynı zarfa sığsın. Alın teriyle bekleyenle arkasında dayısı olan aynı torbada eşitlensin istedik. Aday olmayacağım da zaten belliydi. Hatta bir görüşmemizde, personel alımı yapacağımı, yeniliği ve adaleti dilinden düşürmeyen bu üniversiteli arkadaşa da söyledim. Kendisi aynen ‘Beklesin abi, seçimden sonra beraber alalım’ dedi. Ben de seçim yakın olduğu için saygısızlık olmasın diye ‘Öyle olsun’ dedim. Nerden bilelim…Meğer adam kendi akrabalarını, eşini ve dostunu işe almak için bizi durdurmuş. Aklındaki proje ve yatırım da buymuş. Kalleşliği sevmem. Vefasızlığı hiç yapmam.Verdiğim sözden dönmem. Yalan yere halkı kandırmam. Bana yapılan dalavereyi unutmam. Bunları siz değerli vatandaşlarımızın haberi olsun diye yazıyorum. Daha yazacaklarım çok ama şimdilik bunları bilin istedim.”

“TORPİL” LİSTESİNE SÖZCÜ ULAŞTI

AKP’li eski Başkanın gündeme getirdiği “torpil” listesine SÖZCÜ ulaştı. İşe alınan 14 kişinin yer aldığı listede, AKP’li Sanlav’ın yakın akrabalarından, iş ortağı arkadaşlarının yakınlarına kadar çok sayıda isim yer aldı. İşte işe alınların isimleri ve Belediye Başkanı Mustafa Zavlak’ yakınlık dereceleri:

1. Ömer Can Altan: Başkanın halasının torunu

3. Halil Dağlı: Başkanın amcasının torunu

3. Kazım Mutlu: Başkanın kapı komşusu

4- Zeki Noyan: Başkanın kayının amcaoğlu

5-Fevzi Köse: Kuzeninin oğlu

6-Ramazan Sarısakal: Başkanın askerlik arkadaşı

7- Zekai Dede Güden: İş ortağının kardeşi

8- Ömer Çeçen: Belediye Başkanı Zavlak’ın yakını

9- Bekir Arık: Eski iş ortağının yeğeni

10- Mehmet Sanlav: AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halis Sanlav’ın oğlu

11- Osman Dağlı: Yakın arkadaşının oğlu

12- Ali Koyuncu: AKP Belediye Meclis Üyesi Yusuf Koyuncu’nun yeğeni

13- Gökhan Altan: Halasının torunu