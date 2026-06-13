Belediye 2025’te de Bozdağ’ın sahur yemeği masrafını karşılamış ve 73 bin 500 TL ödemişti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Allah’tan korkun, Şanlıurfa halkı aç, perişan. Ama 960 bin liralık yemek ihalesi var, kaç kişiye yemek verildi, yazıktır, günahtır. Urfa Cumhuriyet Başsavcısını göreve davet ediyorum” dedi.

AKP’li Haliliye Belediyesi 5 Mart 2025’te ‘Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyete sahur için hizmet alım işi’ ihalesine çıktı. Sahur yemeği için 73 bin 500 lira ödendi. Aynı belediye 2026’da ise Bozdağ’a iftar yemeği verdi. 2 Mart 2026’da Bozdağ ve beraberindeki heyete verilen iftar yemeğinin masrafı 960 bin TL oldu.