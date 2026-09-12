Belediye Meclisi’ne sunulan teklife göre Bağcılar’daki bazı taşınmazlar, Arnavutköy ve Büyükçekmece’de bulunan Hazine arazileriyle trampa (takas) edilecek. Takas sonrasında belediyenin mülkiyetine geçecek taşınmazlar ise belediyenin iştiraki Başak İnşaat’ın vergi ve SGK prim borçlarına karşılık devredilecek.

435.5 MİLYON DEĞERİNDE

Takas kapsamında Yavuzselim Mahallesi’nde bir bölümü park, bir bölümü sosyal tesis alanı olan taşınmaz, Bağlar Mahallesi’ndeki Orhangazi Camii’nin bulunduğu taşınmaz ile 100. Yıl Mahallesi’nde karakol olarak kullanılan taşınmaz yer alacak. Belediye bu taşınmazlara karşılık Arnavutköy’ün Deliklikaya ve Ömerli mahalleleri ile Büyükçekmece Karaağaç’taki Hazine arazilerini alacak. Milli Emlak’ın yaptığı değer tespitlerine göre ilk trampa kapsamında belediyenin taşınmazlarına 435.5 milyon lira, Hazine taşınmazlarına ise 386.5 milyon lira değer biçildi.

İkinci işlemde belediyenin taşınmazları ve üzerlerindeki yapılar 204.8 milyon lira, Hazine’nin Deliklikaya’daki arazisi ise 187.3 milyon lira olarak değerlendirildi. Böylece iki işlemde belediye lehine toplam 66.5 milyon liralık fark oluştu. Bu farkın da vergi borçlarına mahsup edilmesi istendi.

Okul arazisi de borca gidecek

Belediyenin 26 Ağustos tarihli bir diğer yazısında Mahmutbey, Barbaros, Göztepe, Demirkapı, Merkez ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 6 bin 883 metrekarelik 11 taşınmazın daha vergi borçlarına karşılık devredilmesi için işlem yürütüldüğü belirtildi. Burada arsaların altısı ilk öğretim tesisi, beşi ise orta öğretim tesisi alanında bulunuyor.