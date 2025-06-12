AKP yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı Ağustos ayı oturumunda Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi’nde cami olarak cami alanı olarak planlanan arsanın akaryakıt istasyonu, taşınmazın doğusundaki park alanının bir kısmının cami alanı ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesi görüşülmüştü.

Belediyede yapılan oylama CHP ret oyu vermesine rağmen imar planı oy çokluğuyla kabul edilmişti.

CHP PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ YARGIYA TAŞIDI

CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, belediyenin imar planını ‘rant’ olarak değerlendirmiş ve konuyu yargıya taşımıştı. Kayseri 2. İdare Mahkemesi mecliste oy çokluğu ile alınan plan değişikliğiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

(CHP Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy)

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Kayseri 2’nci İdare Mahkemesi azalan park alanı için eşdeğer büyüklükte bir yeşil alanın planlama alanında ayrılmadığına dikkat çekerek, dava konusu imar planlarının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararı bakımından uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığını belirtti.

KAMU DEĞİL, BİREYSEL FAYDA VAR

Mahkeme heyeti ibadet alanının yerine önerilen akaryakıt ve servis istasyonu alanının park alanıyla uyumlu olmadığını belirterek, ‘Zira, park alanı sosyal altyapı alanı olarak tanımlanmakta ve bu alanlarda birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarım karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Yani kamusal faydanın artırılması hedeflenmektedir. Oysa dava konusu işlemde olduğu gibi akaryakıt ve servis istasyonu alanı kamusal faydadan ziyade bireysel faydayı önceliklendirmektedir’ görüşünü savundu.