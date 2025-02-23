İzmit Belediyesi’nin Cuma namazı sonrası çorba dağıtacağını öğrenen AKP’li Başiskele Belediyesi Zabıta ekipleri bölgeyi abluka altına alarak, çorba dağıtımını engelledi. “Burada organizasyon yapamazsınız, yasak” denilerek engellenen İzmit Belediyesi ekipleri dağıtım yapamadan geri döndü.

“MOBİL ARACIMIZ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI ZABITA GÖREVLİLERİ VE MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN ENGELLENDİ”

İzmit belediyesinin hizmetlerinden tüm ilçelerin faydalanması için mücadele ettiklerini belirten İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Nazım Gençtürk, AKP’li Başiskele Belediyesinin şov amaçlı çorba hizmetinin engellendiğini söyledi. SÖZCÜ’ye konuşan Gençtürk, “İzmit belediyesinin ikram aracı var, ikram aracı sosyal amaçlı kullanılan zamanında AKP döneminde kurulan çorba çeşmeleri vardı bu çeşmeler hijyenik olmadığı için biz onları kaldırarak yerine mobil olarak çorba, kek ve çay ikramın yapıldığı araçlarla hizmet vermeye başladık. Bu araçlarımız işçi servislerinin olduğu yerlere, herhangi bir yangın yada farklı bir olay yaşanmış ise oraya giderek mağdurlara ikramlarda bulunuyor yine fabrika önlerine gidiyor. Sürekli sahada olan bir araç. Cuma günleri ise cuma namazı sonrasında hava soğuksa yada evleri uzaksa insanlarımız faydalansın diye farklı ilçelerde ikram hizmetlerimiz oluyor. Darıca, Gebze, Kartepe, Kandıra gibi ilçelerimizde yaptığımız ikram hizmeti sonrasında bu hafta da Başiskele ilçemizde yapalım dedik. Mobil aracımızı göndermemiz sonrasında muhtemelen bunun haberi alınmış devasa bir zabıta görevlileri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri bir araya gelerek mobil aracımıza çorba ikramı yaptırmamak için adeta siper almışlar. Amaç başka ilçelerde yapabilir ama Başiskele’de yaptırmayız demek. Burada herhangi bir siyasi amaç gütmeden tamamen belediyemizin hizmetinden halkımızın faydalanması Başiskele belediye tarafından engellendi. Bu tamamen şov amaçlı bir engellemedir. Bu ilçemize yine gideceğiz belediye olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz bu sefer daha kalabalık ve organize bir şekilde gideceğiz” ifadelerini kullandı.