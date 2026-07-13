Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılması planlanan "Rekreaktif Amaçlı Dolgu Alanı" projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin sonlandırıldığını duyurdu. Resmi yazıda, projeye ilişkin eksik belgelerin tamamlanmaması nedeniyle işlemlerin ÇED Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sona erdirildiği belirtildi. EKOLOJİK RAPOR EKSİK KALDI İl Müdürlüğü tarafından dağıtım yerlerine gönderilen yazıda, 14 Ekim 2024 tarihli önceki yazıya atıfta bulunularak, proje tanıtım dosyasına Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce talep edilen Ekolojik Değerlendirme Raporunun eklenmesi ve e-ÇED sistemi üzerinden yeniden sunulmasının istendiği hatırlatıldı. Ancak istenen raporun süresi içerisinde sisteme yüklenmemesi üzerine, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 5. maddesi uyarınca projenin ÇED süreci sonlandırıldı. YENİ BAŞVURU GEREKECEK Kararla birlikte, Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde planlanan rekreaktif amaçlı dolgu alanı projesine ilişkin mevcut ÇED başvurusu geçerliliğini yitirirken, projenin yeniden değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili mevzuat kapsamında yeni bir başvuru sürecinin işletilmesi gerekecek.

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