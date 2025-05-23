AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi, 16 Nisan 2025 tarihinde belediyenin düzenleyeceği programlar ve taziyeler için en az 6 bin tepsi su böreği ve 50 bin adet etliekmek için ihaleye çıktı.

ÜRÜNLER 1. KALİTE İSTENDİ

Belediye bir su böreği tepsisi için 1. Sınıf un, yüzde 80’İ dana, yüzde 20’si de kuzu eti olmak üzere en az 800 gram kıyma şartı koydu. Ayrıca su böreğinin en az 6 katlı olması da istendi. Bir adet etliekmek için ise, en az 100 gram dana eti kıyma ve 100 gram sebze harcı şartı arandı.

İHALEYİ AKP’Lİ BELEDİYENİN ŞİRKETİ ALDI

Açık teklif usulü ile gerçekleştirilen ihalenin sonuçları açıklandı. Su böreği ve etliekmek ihalesini AKP’li belediyenin iştiraki olan KONBELTAŞ Anonim Şirketi 13 milyon 450 bin liraya aldı.