Antakya Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen esnafın yeniden müşterileriyle buluştuğu Haraparası Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda 17 Nisan'da "Millet Lokantası" açıldı.
MİLLET LOKANTASI'NDA 3 ÇEŞİT YEMEK 80 TL
Afetzede esnaf ve vatandaşlara destek olunmasının amaçlandığı lokanta, hafta içi her gün saat 11.00-14.00 arasında hizmet veriyor.
Belediye ekiplerince işletilen lokantada, 3 çeşit yemek ve 1 çeşit tatlı 80 liraya satılıyor.
MİLLET LOKANTALARININ İKİNCİSİ VE ÜÇÜNCÜSÜ DE AÇILACAK
Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AA muhabirine, depremzedelerin öğle yemeğine uygun fiyatlı ulaşmasını amaçladıklarını söyledi. Projenin kısa zamanda ilgi gördüğünü dile getiren Yapar, "Vatandaşlarımıza ev yemekleri tadında ve kalitesinde hizmet üretmek istiyoruz. Yaptığımız çalışma çok ciddi destek gördü. Günde ortalama 300 vatandaşımıza yemek hizmeti veriyoruz." dedi. Yapar, lokantanın açıldığı günden itibaren yaklaşık 4 bin kişiyi ağırladığını anlattı.
KENT LOKANTASI'NA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Millet Lokantası'nın, İstanbul'daki Kent Lokantaları'na benzerliği dikkat çekerken, 16 milyonun yaşadığı İstanbul'daki 18 Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemek 40 TL'ye satılıyor.