Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kural Mahallesi girişinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, sahur vakti evine doğru yol alan Mahmut Dirier’in kullandığı 45 ED 094 plakalı hafif ticari araç, yola yerleştirilen taşlar nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldı.
Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, uzun namlulu silahlarla araca ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği araçtaki Dirier, şans eseri yaralanmadı; ancak saldırganlar olay yerinden kaçtı. Dirier’in ihbarı üzerine bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.