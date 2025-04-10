Kapaklı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda 2024 yılına dair faaliyet raporu sunuldu. Toplantıda konuşan Kapaklı Belediyesi Denetim Komisyon Üyesi Ergin Yıldırım, açık ihale ile Karaağaç'ta olmayan düğün salonuna klozet, pimapen hatta mutfak mermeri yapıldığını söyledi. Erdin, meclis üyelerine bu durumu araştırmalarını istedi.

OLMAYAN DÜĞÜN SALONUNA KLOZET YAPILDI

AKP'li Kapaklı Belediyesi'ne bağlı Karaağaç Mahallesi'nde, olmayan düğün salonu için açık ihale ile klozet, mermer ve pimapen alındığı ortaya çıktı. Toplantıda konuşan Kapaklı Belediyesi Denetim Komisyon üyesi Ergin Yıldırım, bu ihalelerin araştırılmasını talep ederek "Bizim Karaağaç’ta açık hava düğün salonumuz var mı? Karaağaç açık hava düğün salonuna pimapen yapılmış. Olmayan bir düğün salonuna nasıl pimapen yaptınız? Yetmemiş bir de mutfağına granit mermer, tuvaletlerine de klozet almışız" diyerek tepki gösterdi.

"ALIMLAR PARÇA PARÇA YAPILDI"

Alımların yüzde 99'unun temin yoluyla ve parça parça yapıldığını belirten Yıldırım, "Açık ihaleyle yapılabilecek birçok alım doğrudan temin yoluyla ve parça parça yapılmış. Sunulan raporun tüm meclis üyesi arkadaşlar ve sizin tarafınızdan bir kez daha okunmasını, çok iyi irdelenmesini tavsiye ediyorum" dedi.