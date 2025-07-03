Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde AKP yönetimindeki belediyenin çöplerini toplamadığını iddia eden esnaf Serdar Tanır, durumu protesto etmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

ÇÖPLERİ BELEDİYE BİNASININ ÖNÜNE DÖKTÜ

Tanır, belediyenin toplamadığı çöpleri aracına yükledi ve belediye binasının önüne döktü.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiren Serdar Tanır, "Biz belediyemizi sevelim, sayalım, o çöpümüzü almasın. Ben çevre temizlik vergisini niye veriyorum? Gördüğünüz gibi belediyemiz çok çalışıyor. Bu ikinci araba, bir araba daha var. Ben çevre temizlik vergisi veriyorum" ifadelerini kullandı.

“DÜKKÂNIMIN ÖNÜ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ”

Çöp dökme anlarına tanıklık eden yaşlı bir kadının, “Neden bu çöpleri döküyorsun?” sorusuna ise vatandaş, “Belediye 3 aydır çöpümü almıyor. Dükkânımın önü çöplüğe döndü.” yanıtını verdi.

Serdar Tanır eylemini “Başkanımıza selam olsun” sözleriyle sonlandırdı.

Belediyeden ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.