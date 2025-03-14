Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Canik Uludağ Ortaokulu'nda eğitim gören Buğlem Demir isimli kız öğrenci, okulundaki oyun alanının yetersiz olduğunu ve genişletilmesi gerektiğini AKP'li Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya iletti.
Başkan Sandıkçı da, öğrencinin çağrısı üzerine belediyenin Park ve Bahçeler Birimi'ni okula gönderdi.
Okula gelen personeller, Başkan Sandıkçı'nın "Ben onların amcasıyım, 2 tane bank göndereyim güzel güzel otursunlar" mesajını aktardıktan sonra 2 adet bankı okul bahçesine bıraktı.
O anları video kaydına alan personeller "Görev Tamamlandı" notunu düştü.