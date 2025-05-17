Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, sendikadan istifa etmeyi reddettikleri için işten çıkartılan 46 Altındağ Belediyesi işçisi ve sendikanın toplu iş sözleşmesinin belediye yönetimi tarafından kabul edilmemesi üzerine başlayan anlaşmazlık nedeniyle Altındağ Belediyesi önünde direniş çadırı kurmuştu.
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 11 Nisan 2025 günü direniş çadırına gelerek çadırı sökmeye çalışmış yaşanan arbede de sendika şube başkanı Recep Dere’ye yumruk atmıştı.
AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve başkan yardımcılarının, görüşmeye çağırdıkları belediye işçisi Muhammed Sadık Erdoğan’ı darp ettiği iddia edildi. Erdoğan’ın ölümle tehdit edildiği de öne sürüldü.
İşçi Erdoğan, yaşadıklarını anlattığı bir videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı.
Taşeron Belediye İşçileri Birliği’nin (TABİB) hesabından yayımlanan videoda, Erdoğan “Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve başkan yardımcıları tarafından dövüldüm” ifadeleri kullandı.