Kocaeli’nde Körfez Belediyesi ve bağlı şirketi Körpaş’ta çalışan 750 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanma noktasına ulaştı. Belediye-İş Sendikası’nın yüzde 110 zam talebine karşılık, işverenin yüzde 15,75 oranında zam teklifini değiştirmemesi nedeniyle sendika grev kararı aldı.

GREV KARARI BELEDİYE BİNASINA ASILDI

Ramazan ayı öncesinde toplu iş sözleşmesinin sonuçlanmasını bekleyen işçiler, işverenin verdiği teklifin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirterek grev kararı aldı. Sendika tarafından alınan karar, bugün Körfez Belediyesi ve Körpaş A.Ş. binalarına asıldı.

İŞÇİLER GREV İÇİN OYLAMA YAPACAK

Sendika, grev kararının ardından Çalışma ve İş Kurumu’na başvurarak grev oylaması tarihinin belirlenmesini talep etti. Belirlenen tarihte, belediye ve şirket çalışanları sandık başına giderek grev kararına ilişkin oy kullanacak. İşçilerin “evet” ya da “hayır” şeklinde oy kullanacağı bu oylama, grev sürecinin seyrini belirleyecek.

CHP GREV KARARINA DESTEK VERDİ

İşçilerin grev kararına ilişkin konuşan Gülseren Solmaz Altunal, “Adaletli çalışma koşulları ve hakları için bir araya gelen cesur işçi kardeşlerimizin yanındayız. Grev, sadece bir protesto değil; aynı zamanda hakların savunulmasının, birlik olmanın ve dayanışmanın en güçlü göstergesidir. Grevdeki işçilerimizin taleplerine sonuna kadar destek veriyoruz. Hep birlikte, daha iyi bir çalışma ortamı ve daha adil bir gelecek için mücadele etmek zorundayız. Bu süreçte dayanışmamızı ve birlikteliğimizi korumak, hepimizin sorumluluğudur. Unutmayalım ki, birlikte daha güçlüyüz. Grevdeki tüm işçi arkadaşlarımıza cesaret ve dayanışma ile destek olacağız. Hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.