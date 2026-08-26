EKAP kayıtlarına göre 16 günlük kiralamanın günlük ortalama bedeli 28 bin 750 TL’ye denk geliyor. Buna karşın benzer nitelikteki ekipmanlar için yalnızca 1 günlüğüne 325 bin TL ödeme yapılması dikkat çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar, söz konusu alımların incelenmesi gerektiğini söyledi.

“BENZER İŞLER DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAMAZ”

Atar, belediyenin farklı tarihlerde gerçekleştirdiği benzer nitelikteki alımları doğrudan temin yöntemiyle yapmasının Kamu İhale Kanunu açısından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Atar, “Aynı nitelikte işler kısımlara bölünerek doğrudan teminle yapılamaz. Olması gereken açık ihale ile işlerin verilmesidir” dedi.

“KAMU ZARARI VAR MI ARAŞTIRILMALI”

1 günlük kiralama için 325 bin TL ödenmesine dikkat çeken Atar, bu bedelin 16 günlük kiralamanın günlük maliyetinin yaklaşık 11 katı olduğunu belirtti.

Alımlarda kamu zararı oluşup oluşmadığının araştırılması gerektiğini söyleyen Atar, “Neden bu ayrımcılık? AKP’li belediyelere yasal, başka partili belediyelere yasak mı?” diye sordu.