AKP’li Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar yönetimindeki belediye, 28 Mart tarihinde "21/F Pazarlık Usulü" ile dikkat çeken bir ihaleye imza attı. Kamuoyuna şeffaflık ilkesini tartışmaya açan bu yöntemde, pide ve ayran alımı için yapılan ihaleye yalnızca bir firma davet edildi. 2 milyon 558 bin 667 TL yaklaşık maliyet biçilen ihale, 2 milyon 500 bin 400 TL’ye HYK Grup Gıda Lokanta Limited Şirketi’ne verildi. Sözleşme ise 15 Nisan’da imzalandı.

21/F USULÜ YİNE TARTIŞMA YARATTI

İhale, kamuoyunda “doğrudan pazarlık” olarak bilinen ve genellikle acil durumlar ya da çok özel şartlarda başvurulması gereken 21/F maddesi kapsamında yapıldı. Bu usulle yapılan ihalelerin şeffaflık ve rekabetten uzak olması nedeniyle eleştirilere neden olduğu biliniyor. İhaleye yalnızca HYK Grup Gıda Lokanta Limited Şirketi’nin katıldığı öğrenildi. Yaklaşık maliyetin yalnızca 58 bin lira altında teklif sunan şirket, ihaleyi kazandı. Rekabetin oluşmadığı bu durum, "adrese teslim ihale" tartışmalarını beraberinde getirdi.

PİDE-AYRAN İHALESİNİN PAZARLIKLA YAPILMASI TEPKİ ÇEKTİ

İhalenin konusu pide ve ayran olsa da, asıl dikkat çeken unsur, bu alımın milyonluk bir bütçeyle ve kamuya kapalı bir usulle yapılması. Yerel halkın tepkisi, belediyenin kaynak kullanımındaki tercihleri üzerine yoğunlaşıyor. Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendiren bu ihale, "şeffaf yönetim" çağrılarının ne denli karşılık bulduğunu sorgulatıyor. Erzurum halkı ve muhalefet partileri, Palandöken Belediyesinden açıklama bekliyor.