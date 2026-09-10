Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Elazığ Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri A.Ş. (EBUAŞ) çalışanlarının sendikal örgütlenme süreci tamamlandı. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre 711 çalışan, Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na üye oldu.

Sendikal örgütlenmenin ardından imzalanan toplu iş sözleşmesiyle EBUAŞ çalışanlarının ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Sözleşmeyle birlikte en düşük ücretin 50 bin TL’ye yükseldiği belirtildi.

SOSYAL HAKLAR DA SÖZLEŞMEDE

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara ücret artışının yanı sıra aile yardımı ve eğitim yardımı gibi sosyal ödemelerin yanı sıra fazla mesai ücretlerinin de düzenlendiği bildirildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sözleşmenin çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Şerifoğulları, “EBUAŞ çalışanlarımızın sendikal örgütlenme hakkına kavuşması, haklarını daha güçlü şekilde savunabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında ücretlere yaptığımız yüzde 35 oranındaki zamla çalışanlarımızın ekonomik şartlarına katkı sunuyoruz” dedi.

Şerifoğulları, çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.