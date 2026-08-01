Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, 3 Şubat 2025 tarihinde iştirak şirketi GBB Sağlık ve Spor Hizmetleri A.Ş. ile imzaladığı 530 araçlık kiralama sözleşmesi tartışma yarattı. Bağımsız Meclis Üyesi Ersin Atar, sözleşmeye konu araçların plaka bilgilerinin ve hangi amaçla kullanıldıklarına ilişkin verilerin paylaşılmadığını, ayrıca faaliyet raporlarında iştirak şirketinin mülkiyetinde 530 araç bulunduğuna dair kayıt yer almadığını öne sürdü. Atar, söz konusu işlemin şeffaf bir şekilde açıklanması çağrısında bulunarak, kiralamanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.

"530 ARACIN KAYDI VE PLAKASI NEREDE?"

Atar, sözleşme kapsamında hangi araçların, hangi amaçla kiralandığına ilişkin kamuoyuna sunulmuş somut bir verinin bulunmadığını ifade etti. Kiralanan araçların plakalarına ilişkin herhangi bir bilginin paylaşılmadığını belirten Atar, faaliyet raporları incelendiğinde ise GBB Sağlık ve Spor Hizmetleri A.Ş.'nin mülkiyetinde hiçbir dönemde 530 araç bulunduğuna ilişkin bir kayda rastlanmadığını öne sürdü.

Bu nedenle söz konusu kiralama işleminin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getiren Atar, doğrudan temin dosyasının tüm belgeleriyle birlikte kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

"ARAÇLAR VARSA NEDEN BAŞKA ŞİRKETLERDEN KİRALAMA YAPILDI?"

Atar, kiralamanın gerçek bir işlem olması halinde iştirak şirketinin mülkiyetinde 530 kiralanabilir aracın bulunup bulunmadığının açıklanması gerektiğini belirtti. Böyle bir araç filosu mevcutsa, bu araçların gelir elde etmek amacıyla neden farklı kurum veya şirketlere kiralanmadığının da yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Atar, GBB Sağlık ve Spor Hizmetleri A.Ş.'nin yakın dönemde Cumhur İttifakı üyesi bir meclis üyesine ait şirketten çok sayıda araç kiraladığına dikkat çekerek, iştirak şirketinin kendi bünyesinde kiralamaya uygun araçları bulunuyorsa neden dışarıdan araç kiralama yoluna gidildiğinin açıklanmasını istedi.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Atar, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi için belediye yönetiminin ve iştirak şirketinin ayrıntılı açıklama yapması gerektiğini belirterek, söz konusu işlemlerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda tüm belgeleriyle kamuoyunun denetimine açılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.