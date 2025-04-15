Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ilk oturumu AKP’li Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında yapıldı. Toplantının sonunda AKP Kadın Kolları Başkanı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Divan Üyesi Meral Koşar, “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” nedeniyle gündem dışı bir konuşma yaptı.

AKP’LİLER MECLİS SALONUNU TERK ETTİ

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer de gündem dışı söz istedi. Özer, “Şimdi hepinizin de bildiği gibi, yaklaşık bir ay olacak, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Ekrem İmamoğlu, hukuk adı altında, adalet içermeyen…’ diyerek söze başladığında AKP’li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AKP’li Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başta olmak üzere bazı meclis üyeleri salonu terk etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılılç da İmamoğlu konusunun kendilerini ilgilendirmediğini ifade etti. Bunun üzerine CHP’li Özer, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sizi ilgilendiriyor başkanım. Şu tepkimizin bilinmesi lazım. Saygısızlık yapmıyorum, kötü söz söylemiyorum bunu açıklamamız lazım. Bu tutuklanan kişi rehin alındı. Neden rehin alındı? Cumhurbaşkanı olacak diye… Cumhurbaşkanı adayı olmasa diploması da iptal edilmeyecekti. Saçma sapan soruşturmalar da çıkmayacaktı. Yarın bu mecliste biri de çıksa, Cumhurbaşkanı adayı olsa hemen tutuklanacak mı? Diploması iptal mi edilecek başkanım. Yani Türkiye Belediyeler Birliği başkanına yapılan bu hukuksuzluk sizi de buradaki 17 belediye başkanını da ilgilendiriyor” dedi.

“BU SİZE DE YAPILSA YANINIZDA DURURUZ”

Büyükkılıç, Özer’in konuşmasına müdahale etti ve “Emniyetimizi, askerimizi, yargımızı bu kadar rencide edecek şekilde hukuksuz mukuksuz diye yaklaşmak hakkınız yok” dedi. Buna karşılık Özer, ise, “Başkanım böyle bir hakkımız var. Bu size de yapılsa biz yanınızda oluruz. Sizin de bizim yanımızda olmanız lazım. Tartışmalar devam ederken Özer, AKP’li Koşar’ın yaptığı gündem dışı konuşmayı hatırlatarak, “Emine Hanım’ı anlattı biz dinledik. Siz niye beni dinlemiyorsunuz. Kötü bir sözümüz oldu mu şimdiye kadar?’ yanıtını verdi.

Tartışmaya CHP’li Mustafa Çalıksoy ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da dahil olurken Büyükkılıç, ‘Bakın arkadaşlar, mahcup olacağınız daha sonra başınızı yere eğdirecek iddialı cümlelerden uzak durun. Benim size ağabey olarak tavsiyem bu… ‘ dedi.

“TAYYİP ERDOĞAN HAPSE GİRDİ ALKIŞLADINIZ”

Tartışmalar devam ederken Büyükkılıç’ın “Şükrü Karatepe ideolojik olarak hapse atıldı nerede sahip çıktınız? 28 Şubat’ı alkışlamadınız mı? Bu konuları benimle tartışamazsınız. Bu konuların uzmanıyım. Ben diyorum ki, gidin kendinizi yargıya ifade edin. Bu konuları tartışarak meclisimizi gereksiz yere yormayalım. Herkesin işi var gücü var. Hadi kolay gelsin. Tayyip Erdoğan şiir okudu, ideolojik olarak hapse atıldı, alkışladınız” Sözlerine CHP’li Mustafa Çalıksoy, Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık yolunun açılmasına CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın desteğini hatırlatması üzerine de Büyükkılıç, ‘Alkışlıyorum, alkışlıyorum’ dedi.