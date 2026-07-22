Gölcük Belediyesi'nde üst yönetimde dikkat çeken bir görevlendirme gerçekleştirildi. AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun uzun yıllardır danışmanlığını yürüten Emre Paşaoğlu, belediye başkan yardımcılığı görevine atandı.

DÖRT KRİTİK MÜDÜRLÜK KENDİSİNE BAĞLANDI

Belediyede yapılan yeni görev dağılımına göre Paşaoğlu; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

BELEDİYENİN ÜST YÖNETİMİNDE GÖREV ALACAK

Yaklaşık 11 yıl boyunca AKP'li milletvekilinin danışmanı olarak görev yapan Paşaoğlu'nun, yeni görevi kapsamında belediyenin kurumsal iletişiminden stratejik planlamasına, hukuk hizmetlerinden bilgi işlem altyapısına kadar birçok önemli birimin koordinasyonunu üstleneceği belirtildi. Görevlendirme, belediyenin üst yönetimindeki yeni yapılanmanın dikkat çeken adımlarından biri olarak değerlendirildi.