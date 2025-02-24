AKP'li Bayram Önder Akdenizli'nin Belediye Başkanı olduğu Seydikemer Belediyesi’nde bazı işçilerin yaklaşık 5 aydır sigortalarının yatmadığı ve maaşlarını alamadıkları ileri sürüldü.

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Oğuz, geçtiğimiz cuma günü işçiler ile birlikte yaptığı açıklamada belediye ile yaşanan toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşmazlık çıktığını, sürecin Yüksek Hakem Kurulu’na taşındığını ve sendika temsilcisi iki işçinin görev yerlerinin değiştirildiğini söyledi.

20 EYLÜL'DEN BERİ MAAŞ ALAMIYORLAR

Seydikemer Belediyesi iş yeri sendika temsilcisi Serdar Arslan yaşanan süreci anlatarak mağdur edildiklerini söyledi. Aslan, “Sendikamız ile belediyemiz arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık oldu. Yüksek Hakem Kurulu'na gitmesine karar verildi. Bu süreçte tabii ki birçok mağduriyet yaşadık. Başta biz sendika temsilcileri mağdur olduk. 19 Eylül'de Yüksek Hakem Kurulu'ndan işçilerimizin lehine karar çıktı. Bu çıkan kararın Seydikemer Belediyesi'ne tebliğ edilmesini bekliyorduk. 20 Eylül'de biz sendika temsilcilerine görevlendirme yapıldı. Görev yerimiz değiştirilmeye çalışıldı. Biz de buna 6 iş günü içerisinde itiraz ettik. Önceki görev yerlerimize iademizi istedik fakat iade edilmedik. Tekrar tekrar itirazlar yaptık. Yaptığımız itirazlara rağmen hala iade edilmedik. 20 Eylül tarihinden beri maaşlarımız yatırılmıyor, sigortamız da yatırılmıyor. İşten çıkış da verilmedi, veremiyorlar. Bu süreçte çok mağduruz. Sorunun bir an önce çözülmesini istiyorum” diye konuştu.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise iddialarla ilgili olarak yöneltilen soruları yanıtlamadı.